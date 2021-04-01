شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يجتمع مع أعضاء النواب والشيوخ : «حياة كريمة» مبادرة طموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية المهمة التي تمس حياة المواطنين على المستويين الخدمي والتنموي، إضافة لاستعراض المقترحات والمطالب الخاصة بالخدمات العامة للمواطنين، فضلاً عن متابعة الخطة التنموية ووضع الرؤى المناسبة لآليات تنفيذها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لمنطقة شمال ووسط الصعيد، ومدير عام فرع الجهاز بالفيوم، ورؤساء المراكز والمدن.

أكد محافظ الفيوم ـ خلال الاجتماع ـ أن ما ينفذ من مشروعات على أرض المحافظة وخاصة في قطاع الصرف الصحى يسير بصورة جيدة، موضحاً أنه خلال أيام سيتم دخول عدد من محطات الصرف الصحي حيز التنفيذ، بجانب محطتى دانيال بمركز إطسا، وسيدنا الخضر بمركز يوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مؤكداً أن جميع المنازل المأهولة بالسكان سيتم تغطيتها بخدمة الصرف الصحى، لافتاً إلى أن المبادرة تلبي كافة احتياجات المواطنين.

وفيما يخص القيم التسعيرية للمتر لتقنين أراضي أملاك الدولة، كشف محافظ الفيوم، عن مراجعة كافة الطلبات المقدمة، بجانب مراجعة تظلمات الأهالي بشأن القيم التسعيرية للمتر، لاتخاذ اجراءات بشأنها، وبالنسبة للأراضى الزراعية سيتم دراسة كل حالة على حدة.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمراجعة رسوم خدمات التحسين الخاصة بالتراخيص، فضلاً عن توجيهه لوكيل وزارة الموارد المائية والري، بالنزول إلى أرض الواقع بمجموعة عمل لإعداد دراسة، لوضع تصور بالحلول والبدائل لمشكلة نقص مياه الري ببعض نهايات الأبحر والترع، لحين الانتهاء من كافة أعمال التبطين الخاصة بكافة المجاري المائية.

استعرض وكيل وزارة الموارد المائية والرى، خطة التبطين التي تنفذ على أرض المحافظة، ونسب التنفيذ، إضافة إلى خطة تطبيق الرى الحديث، لافتا إلى التطهير للأبحر والترع ـ حالياً ـ بصورة دورية تصل إلى مرة كل شهر، موضحاً أن الشكاوى الخاصة بنقص مياه الرى انخفضت بنسبة تصل إلى ٨٠ % عن الأعوام السابقة.

وفيما يتعلق بمشكلة نقص سيارات الأجرة بعدد من خطوط السير، وكذا تعريفتها المقررة، وجه محافظ الفيوم، مسؤولى إدارة المواقف والمرور، بإعداد دراسة مشتركة، للوقوف على المشكلة وحلها، سواء من خلال دعم هذه الخطوط بعدد من السيارات، وإعادة النظر في التعريفه الخاصة بالأجرة.

كما وجه محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة مركزية من التضامن الاجتماعي، وعضو من المحافظة، للإسراع في فحص جميع الشكاوى الخاصة بمعاش تكافل وكرامة لضمان النزاهة والشفافية ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار محافظ الفيوم إلى أنه سيتم تنفيذ قافلة طبية مكبرة ـ غداً ـ بقرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا، لعلاج المرضي غير القادرين، بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، في تخصصات ( العيون- الجلدية- القلب- الأمراض المزمنة- العمليات الجراحية- الأطراف الصناعية – وجلسات مرضى الأورام) على نفقة الدولة، ومستشفيات جامعة الفيوم، والهيئة العامة للتأمين الصحي، ومديرية الشؤون الصحية بالفيوم، فضلاً عن قافلة طبية شاملة تنظمها الجامعة بالتنسيق مع المديريات الخدمية بقرية العتامنة بمركز اطسا، لعلاج المرضي غير القادرين، يوم الاثنين القادم.

وفي قطاع الطرق أشار محافظ الفيوم، إلى أنه يتم التنسيق ـ حالياً ـ مع إحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع الاستعانة ببعض المهندسين الاستشاريين في مجال الطرق والكبارى، لإعداد دراسة علمية لوضع خريطة مرورية كاملة لمدينة الفيوم، بالإضافة إلى وضع رؤية شاملة لدخول سوق دمو ـ الذي يتم تنفيذه كأحد المشاريع الخدمية ـ حيز العمل لاستيعاب الباعة الجائلين، والعمل على سرعة الانتهاء من تغطية محور دار الرماد نهاية السنة المالية الحالية، والذي يعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الفيوم.

كما وجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بتشكيل لجنة من التخطيط، والتفتيش المالي والإداري، والمرور، والطرق، والتخطيط العمراني، لتتفيذ خطة عمل وإصلاح لحل أزمة سير المركبات والمارة داخل شوارع مدينة أبشواى، ويأتي ذلك في إطار توجه المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة بكافة المراكز والمدن للحد من التكدس وتيسير حركة المواطنين.

وفيما يخص أعمال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدم محمد سلطان رئيس الجهاز لمنطقة شمال ووسط الصعيد، والمهندس أشرف درويش مدير عام فرع الجهاز بالفيوم، عرضاً موجزاً للتعريف بالجهاز، وأهم المبادرات التي شارك فيها ومنها «مبادرة حياة كريمة» إضافة إلى أهم المشروعات والبرامج والتدريبات التي يقدمها، والمسح الميدانى، وتحديد السمات لعدد من القرى بمركزى اطسا ويوسف الصديق، والوحدات المستهدفه لإقامة مجمعات صناعية عليها، فضلا عن شرح القانون رقم 152 لسنة 2020، الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأهم مميزاته، ومساهمته في التيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات.

من جانبهم، استعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بعضاً من المقترحات والمطالب والاستفسارات، التي تتصل بالقضايا الحيوية المهمة للمواطنين، بمختلف المجالات الخدمية والتنموية، في مقدمتها الموقف التنفيذي لبعض مشروعات الصرف الصحي بالقرى، ومناقشة إجراءات تحسين الخدمات في بعض القطاعات كالصحة، والتعليم، والموارد المائية والرى، ومياه الشرب، والطرق، والمواقف، وغيرها من القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وناقش محافظ الفيوم، ما تم طرحه من مقترحات ومطالب من قبل النواب، وقام بالرد على عدد من الاستفسارات، فضلاً عن مشاركة أعضاء الجهاز التنفيذى في الرد على باقي هذه الاستفسارات والمشكلات التي تم عرضها، وبيان رؤيتهم لتقديم الحلول الإيجابية لها، كما استمع المحافظ إلى ما تم عرضه من حلول مقترحة للمشكلات التي تواجه المواطنين بمختلف مدن وقرى المحافظة من قبل النواب.