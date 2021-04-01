شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتفقد شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيمياوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية لمتابعة الوضع البيئى للشركة وتقييم نسب الإصحاح البيئى بها والوقوف على مدى التزامها بالمخطط الزمنى المقترح للتنفيذ.

التقت د. ياسمين مسؤولى الشركة والقيام بجولة تفقدية لموقع الشركة والاستماع منهم عن مدى ما حققوه من إنجاز فى المخطط الزمنى لخطة الاصحاح البيئى للشركة.

وأشارت وزيرة البيئة أنه جاري العمل على إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بالشركة بتقنية Zero Liquid Discharge، التى تبلغ 88 م3/ساعة من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعي (EPAPIII) (بتكلفة 8,595,000 دولار بالإضافة إلى 31,072,000 مصري)، وجاري إعداد العقد والبدء في تنفيذ المشروع. كما تم تركيب أجهزة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات المداخن لربط مداخن الشركة على الشبكة القومية لقياس إنبعاثات الهواء.

وشددت على أهمية انتهاء الشركة من تنفيذ الخطة فى الوقت المحدد خاصة وأنه تم إتاحة التمويل وانتهاء اعمال المناقصة الخاصة بمحطة المعالجة ، مؤكدة أنها سوف تتابع الجدول الزمنى والتقدم المحرز كل شهر بنفسها.