شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية تشارك في المهرجان الثالث عشر لمهرجان كرة السرعة للجامعات العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل جامعة المنوفية المشاركة في منافسات المهرجان الثالث عشر لكرة السرعة للجامعات العربية. ويضم وفد جامعة المنوفية الطلاب محمود الخباز وأحمد الدهشان وأمنية الجندي ومنى الديب ويتولى حسام صلاح تدريب الفريق في البطولة. ونجح الطالب أحمد الدهشان والطالبة منى الديب في التأهل إلى دور الستة عشر. الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954