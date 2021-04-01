شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون مشروعات تعليمية ببولاق الدكرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددًا من المشروعات التعليمية ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٧٠ مليون جنيه، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ونواب المحافظ والقيادات التنفيذية لمحافظة الجيزة ورئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية .

وشملت الافتتاحات مدرسة الشيخة جواهر بنت القاسمي الثانوية بنات (تضم 30 فصل)، ومدرسة سامح سيف اليزل الرسمية لغات (تضم 33 فصل)، ومدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي الثانوية الفنية (تضم 15 فصل)، ومدرسة عمر سليمان الرسمية لغات (تضم 28 فصل)، ومبنى إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعلم والتعليم الفني، إن التعليم شهد تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون الذي يتم تدريسه للطلاب بما يساهم بشكل كبير في تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب لكونها تقوم على أساس علمي وتقدم أنشطة تسهم في بناء شخصية الطالب ليكون مؤثر في المجتمع.

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن افتتاح المشروعات التعليمية، يأتي تزامنًا مع احتفال المحافظة بعيدها القومي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بالتعليم.

و أكد وزير التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بملف التعليم خلال السنوات الأخيرة ، وقال شعراوي إن هناك تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم والمحافظات في انشاء وتطوير المدارس ، بما يساهم في تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب وتقدم أنشطة تسهم في بناء شخصية الطالب ليكون مؤثر في المجتمع وأوضح شعراوي ان هناك عدداً كبيراً من المدراس التي سيتم تطويرها وانشاءها في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تطوير القري المصرية .

ومن جانبه أكد راشد إن المنشآت التعليمية التي تم افتتاحها اليوم توفر ١٠٦ فصل دراسي جديد بتكلفه تقدر بحوالي ٧٠ مليون جنيه، وتُعد إضافه هامة للمنظومة التعليمية بحي بولاق في إطار تنفيذ خطة المحافظة لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول .

واشار ان الفصل الدراسي الثاني قد شهد ايضا دخول ١٨ مدرسة انشاء جديد وتوسعات الي العملية التعليمية ساهمت في توفير ٤٧٧ فصل دراسي جديد بتكلفة حوالي ١٨١ مليون جنية وهو ما يعكس مدي الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير المنظومة التعليمية من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلبة والطالبات.

مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد انشاء مدارس أخري بعددا من القطاعات التي تم رصد حاجتها لذلك .

وتفقد وزيرا التربية والتعليم والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة والوفد المرافق لهم المنشآت التعليمية التي تم افتتاحها وعددًا من الفصول ومعامل الحاسب الآلي، حيث أشادوا بالتجهيزات التي تمت لتلك المنشآت ، كما قاموا بإجراء حوار مع بعض الطلاب للاطمئنان علي إدراكهم للمنظومة التعليمية الحديثة وعدم وجود أية معوقات قد تواجههم .

كما أكدوا علي تواجد الزائرة الصحية بصفة دائمة والتأكد من توفير أدوية الطواري اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية من ارتداء الكمامات وغسل وتطهير الايدي لمواجهة فيروس كورونا .