شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية يبحث مع سفير المجر فرص الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سفير المجر بالقاهرة، أوندراش إيمرا كوفاشي لمناقشة سبل التعاون مع دولة المجر، حيث تم عرض الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأعمال وآخر المستجدات للمنطقة وكذلك المشروعات المقامة حالياً والتطوير الذي تشهده موانئ المنطقة الاقتصادية.

ناقش رئيس المنطقة الاقتصادية مع السفير آليات جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المجرية للعمل بالمنطقة والتي تمثل أحد أهم المناطق الاقتصادية العالمية، حيث تتمتع بتوافر كافة مقومات الإنتاج وعلى رأسها المناطق الصناعية والموانئ التابعة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

عرض رئيس المنطقة رؤية المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة التي تتضمن التركيز على خلق الفرصة وتحديد القطاعات والصناعات ذات القيمة المضافة العالية لإقامتها داخل المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل التعاون المشترك بين المنطقة ومجتمع الأعمال بدولة المجر خلال المرحلة المقبلة، حيث تتوافر الفرص العديدة لإنشاء مشروعات في مجالات صناعية عديدة.