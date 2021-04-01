شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: إجراء 375 حالات قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد محمد فرج، أستاذ القلب والقسطرة بكلية الطب بجامعة الزقازيق، بإجراء ٨ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

أوضح وكيل الوزارة، أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٣٧٥ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، موضحا أن ذلك يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، للانتهاء من قوائم الانتظار، ورفع الأعباء عن المريض.

وقدم مسعود الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، وأستاذ القلب والقسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء وهيئة التمريض، والفنيين والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.