شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا .. فصل الكهرباء عن 7 مناطق للصيانة الدورية بينها مستشفيات بنها (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد عبدالحكم رئيس مجلس إدارة الشركة فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع كفر السرايا بمدينة بنها غدًا الجمعة من السابعة صباحًا حتي العاشرة صباحًا.

وقال بيان صحفي الخميس إن قطع التيار لإجراء أعمال الصيانة الدورية مشيرًا إلى تأثر 7 مناطق بالفصل هي «المشتركين- مستشفيات بنها- الجامعة- مستشفيات بنها الأطفال- التأمين الصحي القديم- المخابز- الورش».

وقدمت الشركة اعتذارها عن هذا الفصل وتهيب بعملائها تدبير احتياجاتهم عن تلك الفترة.