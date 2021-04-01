شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية للأطباء: حققتم ما عجزت عنة دول كبرى فى جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد وصلت إلى مراحل متقدمة من التطور يتماشى مع أحدث النظم الصحية العالمية مؤكدا أن الدولة وفرت من خلال المنظومة أحدث الخدمات الخدمات الطبية والعلاجية ما ساهم في رفع مستوى الخدمة.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال لقاءة، مجموعة من شباب الأطباء العاملين بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة في بورسعيد، للاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية والتعرف على التحديات التى يسهم تفاديها في تحقيق رضاء المنتفعين وتابع موجها حديثة للأطباء ومقدمى الخدمة الصحية: الاستثمار في الكوادر البشرية أحد أدوات نجاح المنظومة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، والتي تقدم أفضل الخدمات والرعاية الصحية في مجال علاج أمراض القلب لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ووجهة حديثة للأطباء قائلا: "حققتم ما عجزت عنة دول كبرى في تحقيق التوازن بين علاج كورونا وتوفير الخدمات الطبية الأخرى".

وأضاف الدكتور السبكي أن انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد يدل على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة وجادة نحو الإصلاح الصحي الشامل في مصر، والوصول بالمنظومة إلى أعلى مستوى الجودة العالمية، لافتًا إلى أن ميزة النظام الجديد هو ضمان علاج جميع المصريين وتكامل الخدمات الصحية، بما يحقق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة بأحدث معايير الجودة العالمية.

وتابع: أنه ما يدل على هذا النجاح هو مؤسرات الأداء المالية والفنية التي حققتها انجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي المنظومة الجديدة بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة، وتليها الخدمات التي ستقدمها المنظومة بمحافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، ولفت إلى أنه سيتم نقل تجارب نجاح المنظومة إليهم من محافظة بورسعيد.

ووعد الدكتور أحمد السبكي بدراسة جميع مقترحات شباب الأطباء من العاملين بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، درة مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ وذلك بما يسهم في الوصول إلى أعلى مستويات رضاء المواطنين من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد عن الخدمات الصحية المقدمة إليهم.

وتوجه الدكتور أشرف حاتم بالشكر لجميع القائمين على توفير الرعاية والخدمات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتًا إلى أن ما شهده اليوم وما اطلع عليه بالتقرير النصف السنويه لانجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية، يدعو إلى الفخر للوصول إلى هذا المستوى من النجاح خاصة مع مرور العالم بأزمة فيروس كورونا والتي فرضت كثير من التغيرات على النظم الصحية على جميع مستوى العالم.

وعلى هامش اللقاء، أهدى الدكتور أحمد السبكي درع الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، مثمنًا جهود ودور البرلمان الفعال في سن التشريعات التي تخدم في تحسين مؤشرات الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.