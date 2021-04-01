شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء ينشر نصائح لترشيد استهلاك غسالة الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح للاستخدام الأمثل لغسالة الملابس، التى تعتبر من الأجهزة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم، لذلك ينصح الجهاز باتباع هذه الطرق لاستخدام الغسالة لترشيد الاستهلاك وهى كالآتي:

1- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها هتستهلك نفس كمية الطاقة.

2- استخدم درجة حرارة مناسبة طبقاً لدرجة اتساخ الملابس.

3- حافظ دائما على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.

4-اشتري الغسالة المحتوية على بطاقة كفاءة الطاقة.

5-جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أكد أن المواطن يمكنه التحكم فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية من خلال اتباع نمط استهلاك موفر للطاقة و مدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" أن الاستهلاك الأمثل للكهرباء يجنب المشترك ارتفاع قيمة الفاتورة، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق الاستخدام الأمثل للطاقة وعدم إهدارها.