شكرا لقرائتكم خبر عن من 3 عصرا لـ9 مساء.. 7 مراكز لتلقى لقاح كورونا فى سوهاج وأسيوط.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وقد أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وينشر ”الخليج 365” أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز.

عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى أسيوط



مراكز تلقى لقاحات كورونا فى أسيوط

غرب أسيوط – مستشفى الإيمان العام – شارع 26 يوليو – حى الأربعين – مدينة مبارك

شرق أسيوط – مركز صحة الوليدية – أمام أبراج النصر بحى شرق

القوصية – الوحدة الصحية بنى زيد بوق– مركز القوصية – طريق أسيوط ديروط الزراعى

أبو تيج – الوحدة الصحية نزلة باقور – مركز أبو تيج – طريق أسيوط سوهاج الزراعى

عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى سوهاج



مراكز تلقى لقاحات كورونا فى سوهاج

المراغة – المركز الطبى الحضرى– شارع المستشفى متفرع من طريق أسيوط

البلينا – المركز الطبي بالبلينا – شارع الجمهورية – البلينا

سوهاج – مركز رعاية طفل شرق – ش. التحرير بجوار قصر ثقافة شرق سوهاج