شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المديريات بتجهيز اللجان لإجراء امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بسرعة تشكيل لجنة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة فى خطاب لها، أن اللجنة تتكون من مسئول التطوير التكتولوجي بالإدارة التعليمية ومدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية ومسئول التطوير التكتولوجي بكل مدرسة ثانوية ومدير إدارة التعليم الثانوى بالإدارة، وذلك لإعداد كشوف 303 مقار الخاصة بلجان سير امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة، تختص اللجنة بمراجعة الفصول المجهزة والصالحة للامتحانات الإلكترونية والمتصلة بالشبكة، وعدد الطلاب المقيدين بالمدرسة في الصف الثالث الثانوى، والفصول المجهزة والصالحة لإجراء الامتحانات بداخلها الحجرات الموجودة بالمدرسة وغير متصلة بالإنترنت ويمكن تجهيزها لأداء الامتحانات، على أن يتم تسليم الكشوف 303 بمقر لجان الإدارة التابعة للقطاع في موعد غايته 11 أبريل الجارى.