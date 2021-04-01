شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة للدكتور أسامة الأزهرى بمركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية بحضور المفتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS محاضرة يلقيها الدكتور أسامة الأزهري بعنوان " الإمام الليث بن سعد .. فقه الحضارة " ، وذلك الساعة 7 مساء ، يوم الأحد 4 أبريل 2021 ، بمقر المركز بحي جاردن سيتي بالقاهرة، وذلك فى حضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ، ومفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة ، والشيخ الحبيب علي الجفري.

تبدأ المحاضرة الساعة 7 مساء وتنتهي الساعة 8:30 مساء عقب المحاضرة يأتى ذلك بمناسبة فوز الدكتور أسامة الأزهري بجائزة " الإمام الليث بن سعد العالمية " لعام 2020 .. عن موسوعته الرائدة " جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين ".