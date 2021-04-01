شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها مساء غد الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة أبو النمرس والقري التابعة لها لمدة 7 ساعات اعتبار من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 2/4/2021 حتي الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 3/4/2021، وذلك نظرا لأعمال الصيانة بمحطة مياه ابو النمرس المرشحة. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.