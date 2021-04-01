شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: لن أسمح بأي تقصير أو تهاون في السكة الحديد «التفاصيل الكاملة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية اليوم بمحطتي رمسيس وطنطا وبرج إشارات طنطا، بالإضافة إلى ورش طنطا للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة العربات المطورة وعربات البضائع.

بدأ الوزير جولته بتفقد الساحة الخارجية وأرصفة محطة رمسيس وشبابيك التذاكر، وشدد على كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب للمحطة بدون ارتداء الكمامة وعدم دخول أي راكب بدون تذكرة ضمن خطة وزارة النقل لحوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظاً على موارد الهيئة واستغلال حصيلة التذاكر في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، كما أكد الوزير على إعلام جمهور الركاب بشكل دوري ومستمر بالتأخيرات المتوقعة عن طريق الإذاعة الداخلية بالمحطات.

ثم استقل الوزير القطار من محطة مصر برمسيس متجهاً إلى محطة قطارات طنطا، حيث كان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حيث تفقد الوزير أرصفة محطة طنطا ووجه بتكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال تطوير المحطة التي تعتبر من أقدم محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

وتشمل أعمال تطوير المحطة (تطوير المنشآت مثل إنشاء مظلة للركاب برصيف المنصورة، ودورات مياة، وتركيب بوابات حديدية) كما يشمل التطوير( أعمال الهندسة مثل تغيير خط تموين الجرارات برصيف الزقازيق، عمل خط مياه يربط الصهاريج بالشبكة العمومية للمحطة، وكذلك عمل خط حريق للمبني الإداري).

كما أكد الوزير على تنظيم وضعية الأكشاك داخل المحطة ومتابعة التراخيص الخاصة بها وتنظيمها بشكل جمالي يتلائم مع التطوير الجاري بالمحطة، وكذلك سرعة تجميع كافة الخردة (القضبان القديمة) الموجودة على جوانب الأرصفة من خلال اللجان المختصة في السكة الحديد حفاظاً على عوائد السكة الحديد المالية.

كما أكد وزير النقل على ضرورة الحفاظ على اراضي السكك الحديدية من التعديات، مؤكداً لن نسمح بالتعدي على متر واحد من أراضي الدولة .

وخلال تواجده بمحطة طنطا لاحظ الوزير وجود اثنان من الركاب يقفان بين فواصل عريتان من احد القطارات المميزة فوجه الوزير بتطبيق القانون فورا عليهم نظراً لتعريض حياتهم للخطر مؤكدا على عدم التهاون في مثل هذه السلوكيات السلبية الخاطئة التي تعرض حياة المواطنين للخطر كما قام بتفقد احد القطارات المميزة القادمة من منوف إلى طنطا حيث شدد على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المدنية داخل القطار، وضرورة العمل باستمرار على نظافة القطارات والحمامات الداخلية.

ثم توجه الوزير لزيارة معهد تدريب طنطا والذي يشمل مركز محاكاة النظام الإلكتروني الجديد وقاعات للتدريب يتم بها تدريب كوادر السكة الحديد من طوائف التشغيل المختلفة على أحدث نظم الإشارات والتشغيل للعمل على زيادة معدلات الأمان والتحكم والسيطرة وتحقيق سلامة وأمن مسير القطارات.

و شدد الوزير على ضرورة توسيع مدارك العاملين بكافة طوائف الهيئة وتحسين المستويات الثقافية والعلمية والانتاحية لهم وتطوير معارف ومهارات العاملين عن طريق التدريب والتأهيل المستمر لهم وكذلك تعريفهم بمزايا القطارات الجديدة وإمكانياتها والتعرف على أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة والتدريب المستمر عليها .

و بعدها تفقد برج إشارات طنطا الجديد الذي يتم تنفيذه ضمن تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم حيث اكد على ضرورة تكثيف الاعمال نظرا لأهمية هذا المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان وتقليل الحوادث بين القطارات وزيادة الطاقة الإستيعابية للشبكة.

وفي ختام جولته تفقد وزير النقل ورش طنطا للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة العربات المطورة وعربات البضائع والتي تبلغ مساحتها 28 فدان حيث قام الوزير بالمرور على أقسام الورشة ومشاهدة مراحل تنفيذ العمرات والكشف الدوري على العربات للتأكد من تحقيق متطلبات المسير الآمن للقطارات طبقا لعوامل الأمن والسلامة .

ووجه بعدم خروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وكذلك تحقيق كافة إجراءات السلامة والصحة المدنية به والنظافة التامة للقطارات، وفي لقائه مع عمال الورشة اكد وزير النقل على ضرورة تسابق الجميع لخدمة الراكب وأن يقوم كل فرد بواجباته على أكمل وجه، مؤكدا على أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون.

وعقب تفقده الورشة عقد وزير النقل لقاءا موسعاً مع مجموعة كبيرة من السائقين وطوائف التشغيل المختلفة من عاملي الابراج والمزلقانات ومن صرافي التذاكر ومشرفي القطارات، حيث أكد الوزير أنه منذ اللحظة الأولى لتشرفه بتولي حقيبة وزارة النقل فقد تعهد أمام القيادة السياسية والشعب المصري بتنفيذ مخطط تطوير منظومة السكك الحديدية وأن يتم الاعتماد في تنفيذ هذا المخطط على أبناء السكة الحديد، وأن تصبح هيئة السكك الحديدية من خلال ما تقدمه من خدمات ومن خلال الانضباط والتعامل الجيد مع الركاب واحدة من أفضل الهيئات في مصر.

وأشار إلى أن هذا يتطلب أن يكون الجميع على قدر المسؤولية وأن يؤدي كل فرد واجباته بدقة عالية خاصة وان القيادة السياسة والدولة قد وفرت كافة الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية وان على الجميع خلال الفترة المقبلة ان يتسابق في استكمال تطوير منظومة السكة الحديد التي تنقل حاليا مليون راكب يومياً ومخطط لها ان تنقل 2مليون راكب يوميا بحلول 30 يونيو 2024 .

كما أشار الوزير إلى ضرورة حسن معاملة واحترام جمهور الركاب وعدم السماح بالتجاوزات في حق أي راكب وان يكون التعامل في كافة المواقف وفقا للقانون.