شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تخاطب المديريات بحصر الفصول المجهزة إلكترونيا لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،المديريات التعليمية رسميا لتشكيل لجان التطوير التكنولوجي استعدادا لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

ونص الخطاب علي تكليف مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة مكونة من مسؤول التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية ، ‏ومدير إدارة شؤون الطلبة والإمتحانات بالإدارة ، ‏ومسؤول التطوير بكل مدرسة ثانوي ، و مدير إدارة التعليم الثانوي بالإدارة.

ونص الخطاب علي أن تتولى هذه اللجنة إعداد كشوف 303 والمسؤولة عن مقار لجان سير امتحانات الثانوية العامة ‏ ، وتوضيح عدد الفصول المجهزة والصالحة للامتحانات الإلكترونية و المتصلة ب‏الشبكة ، وعدد الطلاب المقيدين بالمدرسة بالصف الثالث الثانوي ،وكذلك سعة الفصول المجهزة والصالحة لأداء الطلاب الامتحانات داخلها ، والحجرات الموجودة بالمدرسة و الغير متصلة بالإنترنت والتي يمكن تجهيزها لتكون صالحة لأداء الامتحانات.

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وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم تسليم كشوف 303 بمقر لجان الادارة التابعة للقطاعات مديرية التربية والتعليم في موعد أقصاه 11 أبريل 2021 مع اعتبار هذا الموضوع هام وعاجل.