شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية السعودية تهدى 2000 مصحف لمساجد مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اليوم الخميس، وفد القنصلية السعودية بالإسكندرية، كلا من زياد العتيبى مدير المراسم والعلاقات بالقنصلية ونائبه محسن العنزي.

وذلك بحضور الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام أوقاف مطروح، والشيخ عبدالعظيم سالم مدير عام منطقة مطروح الأزهرية والحاج جمعة بدر، جاء ذلك خلال زيارة الوفد السعودى للمحافظة.

وتم إهداء عدد 50 كرتونة مصاحف، بأحجام مختلفة (نحو 2000 مصحف) إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمملكة العربية السعودية سيتم توزيعها من خلال مديرية الأوقاف والأزهر على المساجد والمعاهد الأزهرية بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح الشكر للقنصلية السعودية على الهدية التي يفخر بها جميع أبناء مطروح خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم وأثرها مع الروح الايمانية خلال الشهر الفضيل، مؤكداً على عمق التعاون بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية .