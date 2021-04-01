شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يعتمد جدول امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية جدول امتحانات الدور الأول 2020-2021 للصف الثالث الإعدادي العام والمهني لهذا العام والمقرر بدايتها السبت الموافق 29 مايو 2021 وحتى 10 يونيو 2021، مشدداً على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، حيث أوضح أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بالفترة المسائية من يوم السبت الموافق 29 مايو، وتستمر حتى 3 يونيو 2021، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بالفترة الصباحية من يوم السبت الموافق 5 يونيو وتستمر حتى 10 من نفس الشهر 2021.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة الاستعداد التام واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.