شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم الجيش الأبيض.. 8 فئات يحق لهم زيارة المتحف القومي للحضارة مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المتحف القومي للحضارة المصرية الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به ومنصة حجز التذاكر الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع احتفال مصر بـ موكب المومياوات، لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية عبر شوارع القاهرة.

ووفقًا للموقع، يمكن للزائر أن يدخل على الموقع الإلكتروني لـ المتحف القومي للحضارة ثم الضغط على احجز تذكرتك وادخال تاريخ الزيارة، ثم تحديد الجنسية (مصري – عربي – جنسية أخرى).

وهناك تذاكر دخول مجانية متاحة فقط في نوافذ بيع التذاكر الرئيسية بالمتحف، ومن الزائرين المعفيين من دفع تذكرة الدخول:

1- كبارالسن فوق سن 60 سنة

2- أطفال تحت سن 6 سنوات

3- ذوي الهمم المصريين + المرافق

4- الجيش الأبيض

5- العاملين بوزارة السياحة والآثار

6- أبناء الشهداء ومصابي الحروب

7- المحاربين القدماء

8- خريجي كلية الآثار- كلية السياحة- كلية الآداب (قسم تاريخ، قسم حضارة)- كلية الهندسة- كلية فنون جميلة (قسم عمارة)- كلية فنون تطبيقية- نقابة الفنانين التشكيليين.

يذكر أن مواعيد العمل بالمتحف القومي للحضارة من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءً، أما يوم الجمعة من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءً، ومن الساعة 6 مساء حتى 9 مساء.

ويضم موكب المومياوات الملكية عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك «رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».