شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة 6 أكتوبر تفتح باب التقدم لاختبارات القبول للعام الجامعي 2021/2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أ. د جمال سامي على رئيس جامعة 6 أكتوبر عن فتح باب التقدم بدأ من الأول من أبريل لاختبارات القبول للعام الجامعي 2021/2022 لطلاب الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية. جدير بالذكر أن التقدم والتنسيق يتم مركزيا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بعد اجتياز اختبار القبول بالجامعة.

تضم جامعة 6 أكتوبر (14) كلية تغطي كافة تخصـصات الدراسـة فـي قطاعات العلـوم الطـبـيــة، والهندسية والإنسانية. وهى:

كلــــيـة الطـــب والجـــــراحـة كلية طب الأسنـــــان كلـــــية الصيـــــدلة كليـــة العــــــلاج الطبــيـــعى كلية تكنولوجيا العلوم الصحيـة التطبيقية كلية التمريض كلــــــيـة الهنـدســــــــة كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب كلية الفنون التطبيقيــة، كلية اللغات والترجمــة كليـــة الاقتصــــاد والادارة كليـــة الإعلام وفنــون الاتصـال كلـيـة التـربـيـة كلية السياحة والفنـادق وقد حددت الجامعة جداول لمواعيد الاختبارات ومجموعة من الإرشادات لمساعدة المتقدمين على موقعها الإلكتروني.

www.o6u.edu.eg

جامعة 6 أكتوبر

جامعة 6 أكتوبر