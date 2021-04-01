شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان هشام سليم يتلقى لقاح فيروس كورونا بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مركز تلقي التطعيم صد فيروس كورونا بوحدة صحة الأحياء شمال مدينة الغردقة بالبحر الأحمر تلقى الفنان هشام سليم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وذلك ضمن الخطة التي تنفذها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان في استقبال «سليم» الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

من جانبه أشاد «سليم» بسهولة الإجراءات داخل مركز تلقى لقاح كورونا بمدينة الغردقة موضحًا أن هناك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بجانب التنظيم داخل المركز ووجّه الشكر إلى المشرفين على عملية إعطاء اللقاح.

يُذكر أن وزارة الصحة خصصت وحدة الأحياء بالغردقة بالبحر الأحمر لتلقي النطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا.