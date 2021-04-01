مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء بجمهورية بوروندي (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات والمحن أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية مُحمَّلة عليها كميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة في شحنة ألبان الأطفال العلاجية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية بوروندى.

وقد أقلعت الطائرة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار «بوجمبورا الدولى» ببوروندى وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها إلى المسؤولين بجمهورية بوروندى.

تأتي تلك المساعدات انطلاقاً من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات.

مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء بجمهورية بوروندى

مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء بجمهورية بوروندى

مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء بجمهورية بوروندى

مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء بجمهورية بوروندى