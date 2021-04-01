شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يعلن استكمال تطوير «الدلتا للأسمدة» في موقعها بطلخا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الخميس، عن الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن هذا يأتي في ضوء التواصل والتنسيق مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التوافق على تطوير المصانع على أرض الشركة، مع استغلال مساحة 62 فدانا من إجمالي أرض الشركة البالغة نحو 299 فدانا في إقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات.

وفي هذا الإطار توجه وزير قطاع الأعمال بخالص الشكر لرئيس مجلس الوزراء لمجهوداته في هذا الشأن، والتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الأهالي وكذلك العاملين بالمصنع.

وأكد وزير قطاع الأعمال حرص الوزارة على مصالح وحقوق العاملين، موجها بالإسراع في تنفيذ مشروع التطوير الذي سينعكس إيجابا على أداء الشركة وكذلك العاملين بها، ويحقق التوافق البيئي التام.

جدير بالذكر أن الشركة كانت قد بدأت خطة تطوير على مراحل تم تنفيذ أجزاء منها متعلقة بوحدة الأمونيا ووحدة اليوريا، كما تم طرح مناقصة عالمية في نهاية أغسطس 2020 لتأهيل وحدة الأمونيا وجميع وحدات المصنع لتصبح مطابقة للمتطلبات البيئية والحماية المدنية، ولتعمل بشكل اقتصادي متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية واستهلاك الطاقة. وتزامن ذلك مع تنفيذ خطة شاملة للدولة لتوفير سكن بديل للعشوائيات مثل النماذج الناجحة المتمثلة في مشروع بشائر الخير، ومشروع الأسمرات.