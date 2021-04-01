شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد بشمال سيناء يحتفل بيوم اليتيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت أمانة المرأة في حزب الوفد بشمال سيناء احتفالية بمناسبة يوم اليتيم في حديقة المالح بمدينة العريش بحضور عفاف الخليلي رئيس لجنة المرأة ورمضان خليل رئيس لجنة الوفد بشمال سيناء وعدد من قيادات الحزب والشخصيات العامة.

وأكد إبراهيم النجار مسؤول العلاقات العامة بالحزب أن الاحتفالية تضمنت مسابقات رياضية وثقافية بجانب فقرات فنية وترفيهية للأطفال المشاركين في الاحتفالية.

وأضاف «النجار» أنه تم توزيع هدايا على الأطفال المشاركين في الاحتفالية بجانب توزيع وجبات غذائية ومشروبات عليهم.