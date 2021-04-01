شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة التثقيفية «القيم والهوية الوطنية» لجامعات الصعيد بمدينة الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اليوم الدورة التثقيفية القيم والهوية الوطنية لجامعات الصعيد التي نظمتها جامعة جنوب الوادى في الفتره من ٢٩ مارس حتى الاول من ابريل الجارى بمدينة الغردقه تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

تحت عنوان القيم والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الدينى بحضور المستشار عمرو حسين رئيس اتحاد كرة السرعه والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات.

واكد الدكتورة اسامة عمارة وكيل تربية الغردقة ان الهدف من هذه الدورة دعم قيم الولاء والانتماء لدى الشباب الذين هم قوة مصر وسواعدها القويه في ظل ماتمر به البلاد من مخاطر ولكن ستظل مصر بخير بفضل ابناءها المخلصين.

وفى نهاية اللقاء قام الدكتور احمد كمال نصارى والمستشار عمرو حسين والدكتور هشام الجيوشى بتكريم الدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الاوقاف بالبحر الاحمر والقمص مينا عزيز مسؤول العلاقات العامة بمطرانية البحر الاحمر والدكتور اسامة عمارة وكيل كلية التربية والجامعات المشاركة في الدوره وهى جامعات الفيوم وبنى سويف واسيوط وسوهاج واسوان والاقصر وجنوب الوادى شهد الختام الدكتور عبدالحق سيد المستشار الرياضى للجامعه والدكتور كارم مهنى منسق الانشطه الطلابية والدكتور اسامة عمارة وكيل كلية التربية بالغردقة لشؤون التعليم والطلاب والدكتوره كريمة عبداللاه وكيل كلية التربية بالغردقة ووفود الجامعات المشاركة.