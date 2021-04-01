شكرا لقرائتكم خبر عن الطلاب الوافدين بمصر في زيارة لجامعة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عددًا من الطلاب والطالبات الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية المختلفة.

بحضور الدكتور احمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والأستاذ ايمن حلبة الأمين العام للجامعة، والدكتور وائل طوبار المنسق العام للأنشطة الطلابية، واتحاد طلاب جامعة الفيوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى، وذلك اليوم الخميس الموافق ١ /٤ /٢٠٢١

أشار الدكتور أحمد جابر شديد أن الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي قامت بالتنسيق مع جامعة الفيوم لاستقبال زيارة نادي الطلبة الوافدين الدارسين بعدد من الجامعات المصرية، وذلك ضمن رحلة علمية ترفيهية تم تنظيمها لزيارة محافظة الفيوم وأهم معالمها السياحية والأثرية.كما استعرض سيادته خلال اللقاء كليات جامعة الفيوم، وبرامجها الدراسية، والكليات المزمع إنشاؤها، خلال الفترة المقبلة.وأوضح أ.د خالد عطا الله أن الزيارة العلمية الترفيهية للطلاب الوافدين ضمت ٣٠ طالبًا وطالبة من الولايات المتحدة الأمريكية، ونيجيريا، وأوزبكستان، والكاميرون، وإندونيسيا، وكازاخستان، وجزر القمر، وفيتنام، وبريطانيا، ومالي، وموزمبيق، ومورشيوس، ورسيا، وأفغانستان، وتشاد، والكونغو الديموقراطية، والتشيك.وفي نهاية اللقاء اصطحب أ.د احمد جابر شديد، وأ.د خالد عطا الله الطلاب الوفد في جولة تفقدية لعدد من الوحدات والمراكز بالجامعة.