شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع يكرم العاملين المشاركين فى تعويم سفينة الحاويات البنمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، الخميس، العاملين المشاركين فى تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN ، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، و لفيف من وسائل الإعلام، وذلك بالصالة المغطاة بالإسماعيلية.

بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلى عن تعويم سفينة الحاويات البنمية، تلاها كلمة السيد الفريق رئيس الهيئة.

وفى مستهل كلمته، نقل الفريق أسامة ربيع تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واعتزازه بما قدمه العاملين بالهيئة من جهد على مدار 6 أيام متواصلة لتعويم السفينة البنمية العملاقة، مشيرا فى هذا الصدد، إلى أهمية هذا الحدث الذى حظى بمتابعة العالم أجمع نظرًا لأهمية القناة التى تعد الشريان الحيوى لحركة التجارة العالمية.

وأكد رئيس الهيئة أن تعويم وإنقاذ واحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم يعد ملحمة وطنية وإنجازًا جديدًا تجاوز التحديات والمخاطر المختلفة، وتحولت معه المحنة إلى منحة، وأصبحت هذه التجربة درسًا عمليًا فى كيفية إدارة الأزمات، وتأكيدًا على قدرات القناة وما تمتلكه من كفاءات وإمكانيات.

وشدد الفريق ربيع على أنه كان على ثقة كاملة فى قدرة العاملين بالهيئة على تخطى هذه الأزمة مثلها فى ذلك مثل العديد من التحديات السابقة، مؤكداً على أن العنصر البشرى سيظل أهم ما تمتلكه الهيئة من إمكانيات وقدرات والعمود الفقرى لهذا الكيان العالمى الهام ليس لمصر فحسب بل للعالم أجمع، موضحاً أن هذه الظروف الاستثنائية المحيطة بحادث جنوح السفينة أظهرت قدرات وخبرات الهيئة فى المجالات المختلفة فى التكريك والإنقاذ والقطر والأعمال المدنية والتى كانت عامل الحسم فى هذه الأزمة.

وتابع رئيس الهيئة قائلا: قمنا بدفع معدات تلائم تعقيد الموقف وضخامته، فكانت أعمال التكريك بواسطة كراكات الهيئة سواء الكراكة "مشهور" أو الكراكة "العاشر من رمضان" عاملاً رئيسياً فى تسهيل عملية تعويم السفينة من خلال الوصول إلى أعماق تصل إلى 18 مترًا.

وأشار الفريق ربيع إلى الدور المهم الذى قامت بها سلسلة من قاطرات الهيئة العملاقة المتخصصة فى أعمال الإنقاذ والقطر وفى مقدمتهم القاطرتين "بركة 1 "وعزت عادل" بقوة شد 160 طن لكل منهما، والقاطرتين الجديدتين عبد الحميد يوسف ومصطفى محمود بقوة شد 70 طن بالإضافة إلى قاطرات الهيئة المصاحبة الأخرى ذات الخبرة الكبيرة فى مصاحبة وإنقاذ السفن.

وشدد رئيس الهيئة على أن العمل يجرى على قدم وساق وعلى مدار الساعة للانتهاء من عبور كافة السفن الموجودة بالمجرى الملاحى بأمان وسلامة وذلك بالاستعانة بطاقم متميز من المرشدين ورجال إدارة التحركات فى قطاعات القناة الثلاثة، لافتا إلى أن حركة الملاحة بقناة السويس شهدت عبور 194 سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها 12 مليون طن منذ مساء يوم الإثنين وحتى أمس الأربعاء، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يعبر القناة اليوم الخميس 87 سفينة، بإجمالى حمولات صافية قدرها 5.6 مليون طن.

عقب ذلك، قام الفريق أسامة ربيع بالتقاط الصور التذكارية مع العاملين المشاركين فى تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN من الإدارات المختلفة بالهيئة.



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تكريم-العاملين-المشاركين-فى-تعويم-سفينة-الحاويات-البنمية-(2)



تكريم-العاملين-المشاركين-فى-تعويم-سفينة-الحاويات-البنمية-(3)



تكريم-العاملين-المشاركين-فى-تعويم-سفينة-الحاويات-البنمية-(4)



تكريم-العاملين-المشاركين-فى-تعويم-سفينة-الحاويات-البنمية-(5)



تكريم-العاملين-المشاركين-فى-تعويم-سفينة-الحاويات-البنمية-(6)



تكريم-العاملين-المشاركين-فى-تعويم-سفينة-الحاويات-البنمية-(7)



تكريم-العاملين-المشاركين-فى-تعويم-سفينة-الحاويات-البنمية-(8)



تكريم-العاملين-المشاركين-فى-تعويم-سفينة-الحاويات-البنمية-(9)



تكريم-العاملين-المشاركين-فى-تعويم-سفينة-الحاويات-البنمية-(10)