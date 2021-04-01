بينها ضبط 11 ألف قضية تيار كهربي.. رحلة الأمن الاقتصادي لمواجهة الجريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأثمرت جهود حملات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبطت 2916 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 11200 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية عن ضبط 275 قضية متنوعة.

كما ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط 74 قضية مصنفات سمعية وسمعية بصرية – مطبوعات، وضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.