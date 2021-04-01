أبرزها ضبط 9 أطنان سلعًا غذائية فاسدة.. جهود مباحث التموين على مدار يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1291 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها : ضبط (9,5 طن "لحوم ودواجن مجمدة " يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة

كما ضبط 5,2 طن "لحوم برازيلي ، نشا ، بروتين صويا " معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مستلزمات إنتاج" – 3,91 طن " كفتة ، برجر " معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة "منتج نهائي" ويشتبه في عدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بدون ترخيص بمحافظة المنوفية

وفي ذات الحملات ضبط 4,8 طن " أسماك " يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة

كما تم ضبط 1,25 طن " تمور " معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك استمرارا لمواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.