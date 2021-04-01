تجديد حبس أحمد حلمي طولان و3 آخرين في قضية "فيرمونت" 45 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة القاهرة الجديدة الدائرة 24 برئاسة المستشار سامي زين الدين، تجديد حبس أحمد حلمي طولان و 3 متهمين آخرين بقضية الفيرمونت، 45 يوما.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي زين الدين وعضوية المستشارين اشرف محمد عيسي و محمد محمد محي الدين و كامل سمير كامل وامانة سر شريف محمد علي و محمد فاروق

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.