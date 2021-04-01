طارق شوقي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس قسم التعليم بالجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

قال محمد الصايم، رئيس قسم التعليم، نائب رئيس تحرير الجمهورية، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تقدم ببلاغ للنائب العام ضده بسبب نشره مقالًا بعنوان "أنا حمار .. يا وزير التربية والتعليم "، واتهمه فيه بالسب والقذف.

وأضاف "الصايم" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن بلاغ وزير التربية والتعليم الجديد ضده يحمل رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١، و"جاء بسبب بعض الآراء الإيجابية لتطوير المنظومة التعليمية ومقالات تم نشرها في إطار ذلك ومنها مقال " أنا حمار ..يا وزير التربية والتعليم".

وتابع "الصايم" أن البلاغ يعد وسامًا جديدًا من الأوسمة التي حصل عليها طيلة 27 عاما من عمله الصحفي، وهي ٤٥ بلاغا بسبب نقدي البنَّاء في كتاباتي دون تجاوز أو سب والهدف منها مصلحة الوطن.