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أمطار وشبورة وبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية خلال 48 ساعة يومي الجمعة والسبت.

وجاءت توقعات الهيئة على النحو التالي:

الجمعة 2 أبريل

يسود طقس مائل للبرودة نهارا، على السواحل الشمالية، لطيف على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

السبت 3 أبريل

يسود طقس لطيف نهارا، على السواحل الشمالية، والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

وتنتشر شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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