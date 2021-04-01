فيديو| مصر ترسل مساعدات طبية لجمهورية بوروندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محمل عليها كميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة في شحنة ألبان الأطفال العلاجية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية بوروندي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات والمحن.

وأقلعت الطائرة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار"بوجمبورا الدولي" ببوروندي وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها إلى المسئولين بجمهورية بوروندي.