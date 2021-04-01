شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 9 مخالفات خلال حملة إشغالات بالقصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، باستمرار الحملات التفتيشية على منافذ البيع، ورصد أي مخالفات قد تضر بالمواطنين، مؤكدا على تطبيق قوانين الدولة ومحاسبة المخالفين وقام قسم تراخيص المحلات والاشغالات بالوحدة المحلية اليوم الخميس، بالمرور على شارع الجمهورية، وتحرير ٩ مخالفات اشغال طريق، ورفعها على الفور، وذلك لعدم إعاقة حركة سير المارة والحفاظ على المظهر العام للميادين والشوارع.

جاء ذلك في ضوء تنفيذ للتوجيهات والتصدى لأى مخالف للقوانين ومنع الاشغالات.