شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تنظم الدورة المجمعة للألعاب الفردية والجماعيه لطلاب المدراس الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت محافظة القليوبية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والمنطقه الازهرية بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه وعماد العجوز مدير عام المدارس الرياضية بالوزارة ووليد فرماوى وكيل المديرية الدورة المجمعة التنافسية للألعاب الجماعية والفردية لتلاميذ المدارس الرياضية والاعدادية والثانوية في العاب خماسي كرة القدم وكره السلة وكرة اليد والعاب القوى، وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وطارق شوقى وزير التربية والتعليم.

وأكد «الصبروط» على اهمية ممارسة الرياضة لبناء جيل جديد من الشباب القوي القادر على بناء مجتمعه وتحقيق انجازات يفخر بها المجتمع ويساهم في تقدمه في شتى المجالات.

وأشاد بالتعاون المشترك بين الشباب والرياضة بالقليوبية والتربية والتعليم لتحقيق تلك الاهداف المرجوه كما اشاد بالتنظيم الجيد للقاء وأهمية ممارسة الرياضة التنافسية وجهود الشباب والرياضة والتربية والتعليم في تحقيق أهدافها.

موضحا ان الدورة تهدف لجذب عدد كبير من الناشئين المشاركين وتحقيق الاهداف الموضوعة من شغل اوقات الفراغ واكتشاف الكثير من المواهب التي ضمها لكبرى الاندية.