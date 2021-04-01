شكرا لقرائتكم خبر عن لتوعية الأهالي بخطورة ختان الإناث.. حملة طرق الأبواب تصل قرى دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف رئاسة مركز ومدينة دسوق شهدت قرى مركز ومدينه دسوق، اليوم الخميس حملة طرق الأبواب لتوعية أهالي القرى بخطورة ختان الإناث تحت شعار «احميها من الختان، بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ بحضور الدكتورة رقيه السيد عبدالمنعم، مسئولة الصحة والسكان، ومشرف عام الراءدات الريفيات ماجدة فليس، وذلك بمشاركة الرائدات الريفيات بالقرى، لتوعية السيدات بأضرار ختان الإناث وأثاره السلبية على صحة الفتاه النفسية واكدت رءيس مركز دسوق أن حملة طرق الأبواب»احميها من الختان«قد بدأت نشاطها بقرى مركز دسوق، وتضمنت العديد من الأنشطة، بهدف توعية السيدات والأهالي في القرى والتوابع والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.

ونقلت عضوات الحملة رسائل تتضمن توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، كما تم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاه بسبب هذه الجريمة.

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ختان الإناث

ختان الإناث

ختان الإناث

ختان الإناث

ختان الإناث

ختان الإناث

ختان الإناث