شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات ووقائية.. دير الأنبا صموئيل بالمنيا يستقبل زائرين لإحياء ذكري «الأنبا مينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، يستقبل الخميس والجمعة، دير الأنبا صموئيل المعترف، غرب مدينة العدوه، شمال المنيا، 3 أساقفة كاراس أسقف عام المحلة ألكبري، والأنبا صموئيل، أسقف أبراشية طموه وتوابعها الجيزة، والأنبا سداروس، أسقف عام عزبة النخل بالقاهرة، وزائرين من محافظات الجمهورية، وذلك لإحياء الذكري السنوية للأنبا ارميا، رئيس الدير السابق، والذي توفق في 24 ديسمبر 1993 .

قال الراهب داوود، نائب رئيس الدير، أن الأنبا باسليوس، رئيس الدير، سيكون في استقبال الزائرين من الأساقفة، والكهنة، والقساوسة، والزائرين. حيث يقام قداس ليلة الجمعة برئاسة الأنبا باسليوس وبحضور الأساقفة، والزائرين، حيث يذكر الأسقف في القداس ويدعو له بالرحمة والمغفرة.

وأضاف «الراهب داوود» يذكر أن الأنبا ارميا، هو تلميذ البابا كيرلس السادس البطريرك، والذي شغل منصة عقب وفاة البابا شنودة الثالث، حيث كان الأنبا كيرلس رئيس لدير الأنبا صموئيل المعترف قبل الأنبا مينا .

من جانبه شكل اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، فريق امني لتامين الزائرين، خلال اليومين، منذ حضورهم وحتى مغادرتهم الدير بسلامة.

كما شكل المحافظ اللواء أسامة القاضي، غرفة عمليات برئاسة اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوة، لمتابعة الاحتفالات وتقديم الخدمات.