شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف : ندرس إقامة صلاة العيد بالساحات المحددة بأسوار والمساجد الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف استعداد الوزارة لشهر رمضان المبارك وبدء الاستعداد أيضًا لعيد الفطر حيث كشف الوزير نية الوزارة إقامة صلاة العيد فى الساحات المحددة بأسوار فقط أو المساجد الكبرى والتى بها ساحات كبيرة حتى تتم السيطرة عليها وعلى أعداد المصلين بها بالضوابط الاحترازية.

وأوضح وزير الأوقاف فى تصريحات له اليوم الخميس أنه تتم دراسة جميع التفاصيل المتعلقة بصلاة عيد الفطر فى الساحات أو المساجد الكبرى والضوابط والشروط اللازمة لذلك.

اجتماع وزير الأوقاف والقيادات لبحث استعدادات شهر رمضان

اجتماع وزير الأوقاف والقيادات لبحث استعدادات شهر رمضان

اجتماع وزير الأوقاف والقيادات لبحث استعدادات شهر رمضان

اجتماع وزير الأوقاف والقيادات لبحث استعدادات شهر رمضان

اجتماع وزير الأوقاف والقيادات لبحث استعدادات شهر رمضان

اجتماع وزير الأوقاف والقيادات لبحث استعدادات شهر رمضان

اجتماع وزير الأوقاف والقيادات لبحث استعدادات شهر رمضان

اجتماع وزير الأوقاف والقيادات لبحث استعدادات شهر رمضان

اجتماع وزير الأوقاف والقيادات لبحث استعدادات شهر رمضان

اجتماع وزير الأوقاف والقيادات لبحث استعدادات شهر رمضان

اجتماع وزير الأوقاف والقيادات لبحث استعدادات شهر رمضان