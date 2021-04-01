شكرا لقرائتكم خبر عن جولة داخل متحف الحضارة قبل استقباله الموميات الملكية (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الموقع الإلكتروني الخاص به؛ بمناسبة افتتاح قاعة العرض المركزي بالمتحف واستقبال موكب المومياوات الملكية يوم السبت المقبل.

يتضمن الموقع المنصة الخاصة بحجز التذاكر إلكترونيًا، ويقدم كافة الإمكانيات لخدمة الزائرين وأهم الأنشطة التي يقوم بها ليتم التواصل بينه وبين الجمهور.



ويؤكد الموقع على ارشادات وزارة الصحة التي يجب إتباعها خلال الزيارة في ظل جائحة كورونا، كما يؤكد الموقع على توفير أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وأن أبوابه مفتوحة يومياً من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وأكد المتحف خلال موقعه الإليكتروني على توفير خدمة البث المباشر لنقل موكب الموميات الملكية.

ولزيارة الموقع من هنا

ويوم السبت المقبل يستقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، في موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد هيبتهم الملكية، حيث يبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.