شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة «شباب الخير» للمصريين بالخارج تطلق كرنفال «مفيش يتيم ما بينا» بمناسبة يوم اليتيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية وزارة الهجرة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وحي الأسمرات بمنطقة المقطم بالقاهرة، تقيم مؤسسة «ملتقى شباب الخير» للتنمية- والتي أسسها مصريون بالكويت- كرنفال الملتقى الأول لها بمصر بمناسبة يوم اليتيم وذلك تحت شعار «مفيش يتيم ما بينا».

وتلقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، طلبًا من هاني كمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة والمقيم بدولة الكويت، لإطلاق مبادرة للاحتفال بيوم اليتيم تحت رعاية الوزارة.

‎وأوضحت وزيرة الهجرة أن مؤسسة «ملتقى شباب الخير للتنمية» شاركت في العديد من الفعاليات الاجتماعية والخيرية في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ومؤخرا قامت بتوصيل المياه لعدد من القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم، مثمنة جهود المصريين بالخارج في دعم جهود الدولة في التطوير والتنمية في قرى مصر وربوعها، في إطار تحقيق الأهداف الأممية بالقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، قال هاني كمال إنه تم إعداد كل فعاليات الكرنفال الذي سينطلق غدا الجمعة في تمام الساعة 10 صباحا بوجود 200 يتيم من حي الأسمرات، تستضيفهم المؤسسة وأعضاؤها وأعضاء فريق ملتقى المصريين بالكويت التطوعي في حضن المسرح الروماني بالملاعب المفتوحة بتلك الصرح المصري العالمي بحي الأسمرات، والذي افتتحه الرئيس مطلع العام الماضي لرسم الفرحة على وجوههم والبسمة من خلال الضيافة الكاملة وحفل ترفيهي منوع يشمل ألعاب أطفال ومسرح عرائس وألعاب سحرية ومسابقات وهدايا ورقصة تنورة وفقرات عديدة، ويختتم البرنامج بفقرة غنائية للفنان يوسف فرج نجم برنامج ذا فويس كيدز وهو يعد سفير الكرنفال وقد أبدى تواجده متطوعا لإحياء الحفل والمساهمة في رسم البهجة على وجوه هؤلاء الأطفال، كما ستقوم المؤسسة بتسليم 10 شيكات للمساعدة في زواج 10 يتيمات بنفس اليوم.

من جهته، أكد ماهر زين الأمين العام للمؤسسة، أنه تم التأكيد على فريق العمل بالحفاظ على التباعد والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوزيع الكمامات والمطهرات على مدار اليوم.

وتوجه هاني كمال رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة، باسمه وباسم مجلس الأمناء وجميع العاملين بالمؤسسة، بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيم هذا الكرنفال، وعلى رأسهم معالي وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، على رعاية سيادتها الكريمة للفعالية، وحسن غندور رئيس حي الأسمرات، ونجوى الجمل مدير التضامن الاجتماعي بالمقطم، وتهاني البرتقالي رئيس جمعية أحباء مصر، وذلك على دورهم الكبير في دعم الفعالية وتذليل جميع العقبات.