شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الوفد الرهباني الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية، في المقر البابوي بالقاهرة.

كان الوفد الرهباني الأوكراني قد قام بزيارة عدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية، حيث زاروا خلالها دير القديسة دميانة بالبراري وكنيسة السيدة العذراء الأثرية بسخا ودير الشهيد مارمينا بمريوط ودير أبومقار ببرية شيهيت وأديرة وادي النطرون الثلاثة البراموس والسريان والأنبا بيشوي.

كما زار الوفد الرهباني أهرامات الجيزة وكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بحدائق الأهرام، بالإضافة إلى كنائس مصر، القديمة وأديرة أبي سيفين ومارجرجس والأمير تادرس للراهبات بمصر القديمة، وديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي ختام الزيارة، التي جرت بحضور الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي، والراهب القس داود الأنطوني كاهن كنيستنا في روسيا، تم تبادل الهدايا التذكارية والتقاط الصور بين قداسة البابا تواضروس وضيوفه أعضاء الوفد الأوكراني.

البابا تواضروس يستقبل الوفد الرهباني الأوكراني