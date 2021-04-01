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فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة السبت 5 ساعات

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى السياحية والمناطق السكنية بمدينة الغردقة بعد غد السبت وهي قرية شدوان ورويال ونسمة أمل ومجلس المدينة وتدعيم الموظفين وشارع باتا وذلك لمدة 5 ساعات من التاسعة صباحًا حتي الثانية ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

يُذكر أن قطاع كهرباء البحر الأحمر يقوم بالصيانة الدورية للمحولات بشكل دوري للمحافظة على عملها وعدم تعطلها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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