شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة السبت 5 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى السياحية والمناطق السكنية بمدينة الغردقة بعد غد السبت وهي قرية شدوان ورويال ونسمة أمل ومجلس المدينة وتدعيم الموظفين وشارع باتا وذلك لمدة 5 ساعات من التاسعة صباحًا حتي الثانية ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

يُذكر أن قطاع كهرباء البحر الأحمر يقوم بالصيانة الدورية للمحولات بشكل دوري للمحافظة على عملها وعدم تعطلها.