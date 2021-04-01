شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محي إسماعيل يزور مستشفى الأطفال المصابين بالسرطان في «أورام الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الفنان الكبير محيي إسماعيل مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، لدعم مرضى السرطان في الصعيد، وتسابق المرضي والمرافقون والعاملون بالمستشفي للتصوير والحديث مع الفنان الذي بادلهم القفشات وسط أجواء من المرح والسعادة.

وكان في استقبال الفنان محيي إسماعيل قيادات وأطباء المستشفى الذين اصطحبوه في جولة بأقسام المستشفى المختلفة وشرحوا له تفاصيل وخطوات استقبال المرضي وعلاجهم ونسب الشفاء.

وقال الفنان محيي إسماعيل، إنه في غاية السعادة لوجوده وسط الأطفال المرضى بالمستشفى، مؤكدا أنه سعيد أيضا بما شاهده من إنجازات على أرض الصعيد متمثلة في مستشفى بهذا الحجم وبهذه الإمكانيات والخدمات الكبيرة، موجها الشكر للقائمين على المستشفي .

والفنان محيي إسماعيل ممثل مصري اشتهر بأداء الأدوار المركبة، ولد في 8 نوفمبر 1940، ودرس في كلية الآداب قسم الفلسفة، وفي معهد الفنون المسرحية، وعمل بالمسرح القومي، ومن مؤسسي مسرح المائة كرسي التجريبي بالمركز الثقافي التشيكي عام 1969، من أشهر أفلامهِ «الإخوة الأعداء» مع نور الشريف- حسين فهمي .