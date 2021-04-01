شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لمسابقة «إبهار مصر» للموهوبين بالمدارس والجامعات الحكومية (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،عن فتح باب التقدم للمنحة المقدمة للسنة الرابعة على التوالي للطلاب الموهوبين بالمدارس والجامعات الحكومية المصرية «إبهار مصر»، والتي تهدف إلى اكتشاف الطلاب الموهوبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفنون على مستوى مصر من سن 14- 24 سنة لجميع طلاب مصر.

وقالت الأكاديمية، أن المبادرة إيماناً بأهمية دور المجتمع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنمية وتحفيز الطلاب الموهوبين، كما تهدف المنحة لرعاية الطلاب الموهوبين في هذه المجالات ممن لديهم مشروع أو ابتكار ينقذ المجتمع من مشكلة يواجهها بصورة يومية وذلك بهدف الارتقاء بمستوي الإبداع في مصر، واستغلال الابتكار لحل المشكلات، نظرًا لوجود تحديات كثيرة في المجتمع والصناعة لا يستطيع اصحابها التوصل لحلول لها وتسعى «إبهار مصر» ليس فقط لاكتشاف المواهب بل لفتح مسارات أكثر لمواهبهم ومشروعاتهم من خلال التعاون مع المؤسسات والشركات والتكامل والتكاتف في مبادرة «إبهار مصر» للابتكار العلمي المجتمعي.

وعلي جميع المهتمين التقدم اعتباراً من اليوم من خلال الرابط التالي https://ebharmisr.com/ar/home/، على أن يكون اخر موعد للتقدم 1/6/2021.

كما أن هذه المبادرة ستساعد كثيرا في نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة. وأن دورة الابتكار تحتاج إلى تضافر جهود مؤسسات الدولة وتعاون القطاع الخاص وهو ما يحدث الآن، وبدون التعاون وتكامل الجهود سوف يكون من الصعب الحصول على مردود ملموس. وأكد البيان أن إصدار قانون حوافز العلوم هو خطوة أولى على الطريق الصحيح ويجب أن تستثمر هذه الخطوة من قبل الباحثين والمؤسسات البحثية على أكمل وجه.

والجدير بالذكر أن برنامج «إبهار مصر» يشمل عدداً من الأنشطة والفاعليات المختلفة التي تهدف إلى اكتشاف الطلاب والشباب الموهوبين في مجالات الفنون والعلوم والتكنولوجيا، ويأتى على رأسها معسكر «إبهار مصر» لطلاب المدارس الذي يسعى كل عام إلى إكتشاف 25 موهبة منذ عام 2018 من شتى أنحاء مصر.