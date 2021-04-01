شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا على أجزاء متفرقة بالسواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر العربية إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة غداً على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.

ويسود اليوم طقس بارد نهارًا على مدن الساحل الشمالي، لطيف إلى مائل للبرودة على المناطق الداخلية من الشمال حتى شمال الصعيد، معتدل على وسط وجنوب الصعيد نهارا، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا.

وتتشكل السحب على مناطق شمال ووسط الجمهورية، يصاحبها هطول الأمطار على مناطق متفرقة من مدن الساحل الشمالي يصحبها الرعد أحيانا، تمتد بشكل متفرق لأجزاء محدودة من المناطق الداخلية بشمال البلاد، والأجواء مشمسة إجمالًا فيما عدا ذلك يتخللها ظهور بعض السحب المرتفعة جنوبًا.

وعن حركة الرياح فهى نشطة إلى قوية على المناطق الشمالية ، معتدلة إلى نشطة على شمال الصعيد و البحر الأحمر، معتدلة إجمالًا بباقي الأنحاء.

أما عن حالة البحرين فيكون البحر المتوسط مضطرب، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب.

كما تتشكل الشبورة فى الصباح الباكر على مناطق محدودة من شمال البلاد.