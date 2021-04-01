شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة كورية لإنتاج اسطوانات الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز خطة الدولة لاستخدام الغاز الطبيعى كمصدر نظيف وآمن للطاقة من خلال استغلال القدرات والطاقات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلى، وتوطين تكنولوجيا تصنيع اسطوانات الغاز الطبيعى، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة نورستار Norstar الكورية الجنوبية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفى إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، وأشاد "التراس" بخبرات شركة "نيوستار"الكورية وريادتها فى تصنيع أحدث اسطوانات الغاز المصنعة من الفيبر بأحجامها المختلفة، وتطبيقها فى العديد من المجالات الصناعية والمدنية، مؤكدا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التصنيعية وخبراتها البشرية الفنية لتعزيز خطة الدولة لتحويل غالبية المركبات والمخابز والتطبيقات الصناعية المختلفة لاستخدام الغاز الطبيعى كمصدر نظيف وآمن للطاقة.









واضاف: "أننا نستهدف بهذا التعاون تعميق التصنيع المحلى وفقا لمعايير الجودة العالمية، من خلال إنشاء مصنع لاسطوانات الغاز الفيير، بالشراكة بين العربية للتصنيع وشركة نيوستار الكورية".

وأشار "التراس" أنه تم الاتفاق على زيادة نسب المكون المحلي لإنتاج وتصنيع خزانات الغاز الطبيعي الفيبر المستخدمة في المركبات بكافة أنواعها ومختلف التطبيقات الصناعية، لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة، والعمل علي خفض الواردات وتقليل اقتصاديات تصنيع حاويات الغاز.





وأضاف أنه تم أيضًا الاتفاق على الاستفادة من المواد والمعدات التى تنتجها الهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع أحدث اسطوانات الغاز الفيبر بتقنيات تصنيع ومعالجة فريدة تتجاوز بكثير الاسطوانات المعدنية التقليدية وتوفر وزنا أخف ومرونة فى التصميم والحجم وأمانا للتصميم، فضلا عن تصنيع تجهيزات المركبات الناقلات العاملة فى توصيل وإمداد الغاز الطبيعى المضغوط وعمليات نقل الغاز، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وأوضح "التراس" أن هذا الصرح الصناعى يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة، لافتا إلى أن العربية للتصنيع تستهدف تأسيس صناعة وطنية تلبى كافة احتياجات السوق المحلي والمشروعات القومية، بالإضافة إلى فتح منافذ للتصدير مستقبلا للمنطقة العربية والأفريقية.

من جانبه، أكد "كي دونج كيم" الرئيس التنفيذي لشركة نيوستار الكورية أن السوق المصرى أصبح جاذبا للاستثمارات الكورية، مشيدا بالدور المحورى الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع فى إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وأشار "كيم" إلى تطلع شركة نيوستار لعقد الشراكة مع العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية فى مجال صناعة أحدث أنواع اسطوانات الغاز الفيبر، فضلا عن تعزيز الفرص التسويقية للإنتاج المشترك لتلبية الإحتياجات المتزايدة بالسوق المحلي وبالمنطقة العربية والأفريقية .