شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تشغيل المخابز خلال شهر رمضان من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عمل المخابز في شهر رمضان بدءاَ من الساعة الثامنة صباحا حتي الخامسة مساء، وفتح العمل بسيستم للمخابز التي يتم تحديدها بمعرفة مديري المديريات حتي الساعة العاشرة مساء، لضمان توافر الخبز طوال اليوم لافتا، إلى أن تنظيم عمل المخابز بشهر رمضان في تلك الساعات يسمح بتوافر كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم طوال اليوم.



وطالب الوزير، قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتوجيه المطاحن بتسليم الدقيق للمخابز طبقا للمواعيد المقررة لذلك أيضاً ، كما وجه مديريات التموين بعمل غرفة عمليات رئيسية بديوان كل مديرية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة استمرار الحالة التموينية، وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها، كذلك ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة من كافة الجهات التابعة للمديريات علي توافر وأسعار وجودة كافة السلع وخاصة المهمة والضرورية منها بالأسواق، وكذلك فروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ صرف السلع التموينية، وكذلك توافر أسطوانات الغاز والمواد البترولية بكافة انواعها خلال شهر رمضان.