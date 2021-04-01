شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح عن توطين صناعة الدواء: الرئيس السيسى جمع كل أحلام الأمة الصعبة وقرر تحقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة، رئيس تحرير ”الخليج 365”، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بتوطين صناعة الدواء في مصر، مؤكدا أن الأحلام الصعبة التي يحلم بها الشعب المصري عبر مئات السنين قرر تحقيقها في سنوات معدودة.



خالد صلاح على تويتر

وقال خالد صلاح، عبر حسابه على موقع "تويتر": "توطين صناعة الدواء فى مصر.. وكأن الرئيس السيسي جمع كل أحلام هذه الأمة الصعبة والمستحيلة عبر مئات السنين، وقرر تحقيقها فى سنوات معدودات بمعجزة تخطيط وإدارة غير مسبوقة".

وتابع خالد صلاح: "مطمئنون على أنفسنا وعلى أولادنا فى بلد يبني للغد وقيادة تبصر ما يحتاجه المستقبل".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد افتتاح مدينة الأدوية المقامة داخل منطقة الخانكة في محافظة القليوبية، وأجرى الرئيس جولة تفقدية للمصانع والمبانى داخل المدينة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن فكرة مشروع مدينة الدواء بدأت منذ 7 سنوات، مشيرًا إلى أن الوقت الذى استغرقه كان الهدف منه إنتاج الأدوية بشكل علمى وبجدارة، طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والمعايير العالمية فى هذا الصدد.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوطين صناعة أدوية الأورام داخل مصر بنسبة 100%، مشددا على ضرورة الجدارة الخاصة بالمنتج الدوائى الذى يخرج من مدينة الأدوية بداية من علبة الدواء، قائلا: "علبة الدواء الخارجة من المدينة الجديدة يجب أن تكون مميزة ويمكن لمركز الوثائق المؤمنة المساعدة فى هذا الأمر، بحيث يكون معروفا بأن هذه العلامة الخاصة بالمدينة الجديدة لا يمكن العبث بها".