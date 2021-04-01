شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على السواحل الشمالية غدا وطقس بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.