شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الأوقاف لفتح المساجد فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر





القاهرة - سامية سيد - ارتداء الكمامة

اصطحاب المصلى الشخصى

مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى

استمرار عدم فتح دورات المياه

استمرار عدم فتح الأضرحة

استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها

استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة

عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها

عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد

السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية

فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة لصلاة العشاء والتراويح لهن

قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع

استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح

استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه