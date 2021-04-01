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7 ضوابط أعلنتها الأوقاف لفتح مصليات النساء فى شهر رمضان.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لفتح مصليات السيدات فى شهر رمضان، وفق ضوابط حددتها الوزارة وأعلنها الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك على النحو الآتى:

1- يجب أن تكون مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن.

2- يشترط ملائمة المكان وأن يكون تحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

3- مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

4- عدم السماح باصطحاب الأطفال.

5- عدم اصطحاب أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

6- عدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر.

7- يشترط للفتح في جميع الصلوات من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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