شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ضوابط أعلنتها الأوقاف لفتح مصليات النساء فى شهر رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لفتح مصليات السيدات فى شهر رمضان، وفق ضوابط حددتها الوزارة وأعلنها الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك على النحو الآتى:
1- يجب أن تكون مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن.
2- يشترط ملائمة المكان وأن يكون تحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.
3- مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.
4- عدم السماح باصطحاب الأطفال.
5- عدم اصطحاب أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.
6- عدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر.
7- يشترط للفتح في جميع الصلوات من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.